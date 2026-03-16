В Кремле понадеялись на рост доходов бюджета из-за подорожания нефти

Песков: Рост мировых цен на нефть может увеличить поступления в бюджет РФ

Рост мировых цен на нефть может увеличить поступления в государственный бюджет России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его цитирует «Коммерсантъ».

По словам представителя Кремля, подорожание сырья на фоне войны на Ближнем Востоке может привести к росту доходов национальной казны.

«У нас действуют определенные правила, определенные пороги отсечения в отношении нефтяных денег. Разумеется, речь идет о дополнительных доходах наших нефтяных компаний, которые продают нефть, продают нефтепродукты и которые, конечно же, ориентируются на текущую ценовую конъюнктуру», — понадеялся он.

В ходе торгов в понедельник, 16 марта, стоимость эталонной североморской марки нефти Brent превысила отметку 105 долларов за баррель. На пике котировки достигали 106,5 доллара за баррель. На фоне затяжных перебоев с поставками нефти через Ормузский пролив участники рынка опасаются нехватки предложения, что подталкивает сырьевые котировки вверх.

Кризис на Ближнем Востоке привел к повышенному спросу на американские энергоносители, включая нефть и сжиженный природный газ и в то же время ударил по некоторым американским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), из-за чего розничные цены на автомобильное топливо в стране стали стремительно расти.