Продавец попугаев не смогла доказать связь обидных комментариев и падения ее доходов

Хозяйка питомника попугаев не смогла отсудить миллион за комментарии в соцсетях

Хозяйка питомника экзотических попугаев не смогла отсудить миллион рублей компенсации за обидные комментарии в соцсетях, которые, по словам женщины, повлияли на ее материальное положение. Об этом со ссылкой на решение Перовского суда Москвы сообщает РАПСИ.

Истец отмечала, что из-за того, что три ее прямых конкурента распространяли сведения, которые, с ее точки зрения, являются недостоверными, произошло падение доходов и сорвались две сделки по продаже птенцов.

Помимо миллиона рублей компенсации морального вреда, участник процесса также требовала взыскать более 230 тысяч рублей, потраченных на услуги нотариуса и юриста, с ответчиков. Последние настаивали, что опубликованные комментарии являются субъективно-оценочными, выражены в форме мнения, составленного на основании публикаций в соцсетях, и не содержали грубых и оскорбительных выражений.

Отклонивший иск суд отметил, что публикации, о которых шла речь, «не могли нанести вред чести, достоинству и деловой репутации», а также указал на отсутствие доказательств, подтверждающих соответствие самодельного корма из покупного зерна требованиям российского национального стандарта, хотя без соответствующей документации продажа самодельного корма запрещена, говорится в материалах.

Также в публикации указано, что принятое инстанцией решение владелец питомника уже обжаловала в Мосгорсуде, поэтому рассмотрение дела продолжится.

Ранее суд в Москве признал запрещенной к распространению информацию, указанную в объявлении о продаже жирафа, поскольку в обнаруженной прокуратурой публикации речь шла о животных, содержать которых в домашних условиях или для частных целей запрещено законом.