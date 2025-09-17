В России запретили объявление о продаже жирафа

РИА Новости: Суд в Москве запретил распространение объявления о продаже жирафа

Суд в Москве признал запрещенной к распространению информацию, указанную в объявлении о продаже жирафа. Об этом со ссылкой на материалы инстанции сообщает РИА Новости.

Уточняется, что решение приняли после того, как Тверская межрайонная прокуратура столицы выявила находящееся в свободном доступе объявление о жирафе, в то время как содержать таких животных в домашних условиях или для частных целей запрещено законом.

Исходя из того, что объявление таким образом подталкивает граждан к нарушению законодательства, суд решил, что текущее положение дел «влечет нарушение прав неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних», и вынес решение о запрете, говорится в публикации.

До этого стало известно, что россиянам с 1 сентября запретили держать дома 33 отряда диких животных. В перечень в том числе попали бегемоты, медведи, волки, королевские кобры, моржи, все виды мамб, а также жирафы.