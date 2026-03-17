Раскрыт мотив нападения россиянина на полицейских в Крыму

Полицейские попали под огонь в Крыму из-за попытки изъять оружие у мужчины

В Джанкойском районе Крыма 49-летний житель села Стефановска открыл огонь по полицейским из-за их желания изъять из незаконного оборота огнестрельное оружие и взрывчатые вещества и устройства. Мотив преступления в своем Telegram-канале сообщает региональное управление МВД.

По данным полиции, мужчина отказался выполнять законное требование силовиков о сдаче оружия, после чего бросил в их сторону взрывное устройство, которое сдетонировало, а после открыл огонь из гладкоствольного ружья. Ответным огнем из табельного оружия злоумышленник был ранен, после чего поджег свой дом с автомобилем и спрятался в хозяйственной постройке.

Позже он был задержан полицией совместно с сотрудниками спецподразделения Росгвардии. В результате боестолкновения четыре сотрудника получили ранения. Им оказана своевременная медицинская помощь, их жизни вне опасности.

Вскоре после задержания самого злоумышленника его арсенал и место происшествия показали на видео.