Раскрыт возможный срок для расправившегося над москвичкой футболиста

Адвокат Жорин: Футболисту Секачу грозит до пожизненного за убийство москвички

Футболисту Даниилу Секачу грозит до пожизненного лишения свободы за расправу над московской предпринимательницей. Об этом адвокат Сергей Жорин заявил РИА Новости.

Фигуранту предъявлено обвинение по статьям 105 («Убийство») и 162 («Разбой») УК РФ. По первой статье может назначаться вплоть до пожизненного лишения свободы, уточнил Жорин. При рассмотрении дел по совокупности преступлений суд назначает наказание по каждому преступлению отдельно, добавил юрист.

Адвокат подчеркнул, что доводы о возможном влиянии аферистов не освобождают от уголовной ответственности.

Вечером 13 марта вооруженный болгаркой, ломом, кувалдой и другими предметами 20-летний спортсмен пришел в квартиру в доме на Строгинском бульваре в Москве. Телефонные мошенники убедили его, что он якобы участвует в «операции правоохранителей». Молодому человеку дверь открыла дочь хозяйки жилья, которая также выполняла указания аферистов. Злоумышленник начал вскрывать сейф. Увидев в квартире предпринимательницу, он взял нож и избил ее, пытаясь узнать код от сейфа. Москвичка не выжила.