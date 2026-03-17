16:37, 17 марта 2026Силовые структуры

Раскрыт возможный срок для расправившегося над москвичкой футболиста

Адвокат Жорин: Футболисту Секачу грозит до пожизненного за убийство москвички
Варвара Митина (редактор)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Футболисту Даниилу Секачу грозит до пожизненного лишения свободы за расправу над московской предпринимательницей. Об этом адвокат Сергей Жорин заявил РИА Новости.

Фигуранту предъявлено обвинение по статьям 105 («Убийство») и 162 («Разбой») УК РФ. По первой статье может назначаться вплоть до пожизненного лишения свободы, уточнил Жорин. При рассмотрении дел по совокупности преступлений суд назначает наказание по каждому преступлению отдельно, добавил юрист.

Адвокат подчеркнул, что доводы о возможном влиянии аферистов не освобождают от уголовной ответственности.

Вечером 13 марта вооруженный болгаркой, ломом, кувалдой и другими предметами 20-летний спортсмен пришел в квартиру в доме на Строгинском бульваре в Москве. Телефонные мошенники убедили его, что он якобы участвует в «операции правоохранителей». Молодому человеку дверь открыла дочь хозяйки жилья, которая также выполняла указания аферистов. Злоумышленник начал вскрывать сейф. Увидев в квартире предпринимательницу, он взял нож и избил ее, пытаясь узнать код от сейфа. Москвичка не выжила.

    Последние новости

    Зеленский пообещал отремонтировать «Дружбу» за полтора месяца

    Страна НАТО выступила с предложением к США и Ирану

    Жену Безоса и мать Кардашьян на афтепати «Оскара» описали фразой «Безос может перепутать»

    Коростелев рассказал о провокации со стороны лыжника из Прибалтики на Олимпиаде

    На Западе возмутились заявлением Каллас о России

    Женщина купила дорогого щенка и вырастила из него лисицу

    Российскому ЦБ упростят выход из процедуры по предотвращению банкротства банков

    В Крыму отреагировали на позицию Турции по полуострову

    В России ответили на вопрос об участии страны в гонке вооружений

    Венгрия анонсировала начало борьбы с Евросоюзом

    Все новости
