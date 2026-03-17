Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:16, 17 марта 2026Мир

Раскрыта причина отказа Европы помогать Трампу в Ормузском проливе

Стубб: Подход Европы к Ирану другой из-за того, что США не предупредили
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Stringer / Reuters

Европейские союзники по НАТО отказались поддержать запрос США об участии в обеспечении безопасности в Ормузском проливе из-за отсутствия предупреждений о планируемых военных действиях против Ирана. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, передает ТАСС.

«Если партнеров не информируют заранее и не предупреждают о предстоящих событиях, подход будет другим... У нас нет такой техники, которую можно было бы отправить в этот регион. В любом случае задача Финляндии в альянсе — обеспечивать безопасность северо-восточной части Европы», — сказано в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны, пострадавшие от ситуации на Ближнем Востоке, отправить военные корабли в Ормузский пролив.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok