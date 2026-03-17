Раскрыта причина отказа Европы помогать Трампу в Ормузском проливе

Стубб: Подход Европы к Ирану другой из-за того, что США не предупредили

Европейские союзники по НАТО отказались поддержать запрос США об участии в обеспечении безопасности в Ормузском проливе из-за отсутствия предупреждений о планируемых военных действиях против Ирана. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, передает ТАСС.

«Если партнеров не информируют заранее и не предупреждают о предстоящих событиях, подход будет другим... У нас нет такой техники, которую можно было бы отправить в этот регион. В любом случае задача Финляндии в альянсе — обеспечивать безопасность северо-восточной части Европы», — сказано в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны, пострадавшие от ситуации на Ближнем Востоке, отправить военные корабли в Ормузский пролив.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.