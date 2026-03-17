08:26, 17 марта 2026

Раскрыта тактика Трампа в отношениях с мировыми лидерами

Bloomberg: Трамп внезапно переносит зарубежные визиты для получения преимущества
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Президент США Дональд Трамп намеренно использует внезапные переносы зарубежных визитов для получения дипломатического преимущества. Как пишет Bloomberg, решение отложить поездку в Китай, запланированную на конец марта, стало очередным примером такой стратегии.

По данным агентства, Трамп не раз менял планы в последний момент, чтобы держать в напряжении как союзников, так и соперников. В свой первый срок он отменил визит в Данию после отказа продавать Гренландию, а также встречу с президентом России Владимиром Путиным, когда российский лидер уже был в пути.

Издание отмечает, что подобные действия помогают Трампу демонстрировать силу и избегать неудобных ситуаций. Перед саммитом с Ким Чен Ыном он специально подогревал слухи о возможной отмене переговоров.

Ранее Путин в ходе телефонного разговора с Трампом предложил вывезти уран из Ирана в РФ в рамках соглашения о прекращении войны на Ближнем Востоке. Речь шла о почти 450 килограммах обогащенного до 60 процентов урана. Его в течение нескольких недель можно дообогатить и создать более десяти ядерных бомб. Россия уже хранила низкообогащенный уран Ирана в рамках ядерной сделки 2015 года и обладает техническими возможностями для приема этого материала.

Глава Белого дома отклонил предложение президента России. Позиция США заключается в необходимости обеспечения безопасности урана, заявил неназванный американский чиновник.

