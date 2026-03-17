Раскрыто позволившее Моджтабе Хаменеи избежать гибели обстоятельство

The Telegraph: Моджтаба Хаменеи избежал гибели, выйдя в сад перед ударом

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи избежал гибели при ракетном обстреле 28 февраля благодаря тому, что незадолго до удара вышел в сад. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на аудиозапись обращения главы протокола канцелярии Али Хаменеи Мазахера Хоссейни к командирам Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

«По воле Божьей Моджтаба должен был выйти в сад, чтобы что-то сделать, а затем вернуться. Он был снаружи и направлялся наверх, когда в здание попала ракета. Его жена, госпожа Хаддад, погибла мгновенно», — сообщил Хоссейни.

Отмечается, что сам Моджтаба Хаменеи получил легкое ранение ноги.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что состояние нового верховного лидера Ирана хорошее. Министр также отметил, что обстановка в Иране стабильная. В государственных институтах или армии нет никаких расколов, добавил Аракчи.