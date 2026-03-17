Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:07, 17 марта 2026Мир

Раскрыто позволившее Моджтабе Хаменеи избежать гибели обстоятельство

The Telegraph: Моджтаба Хаменеи избежал гибели, выйдя в сад перед ударом
Марина Совина


Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / WANA (West Asia News Agency) / Handout / Reuters

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи избежал гибели при ракетном обстреле 28 февраля благодаря тому, что незадолго до удара вышел в сад. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на аудиозапись обращения главы протокола канцелярии Али Хаменеи Мазахера Хоссейни к командирам Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

«По воле Божьей Моджтаба должен был выйти в сад, чтобы что-то сделать, а затем вернуться. Он был снаружи и направлялся наверх, когда в здание попала ракета. Его жена, госпожа Хаддад, погибла мгновенно», — сообщил Хоссейни.

Отмечается, что сам Моджтаба Хаменеи получил легкое ранение ноги.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что состояние нового верховного лидера Ирана хорошее. Министр также отметил, что обстановка в Иране стабильная. В государственных институтах или армии нет никаких расколов, добавил Аракчи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok