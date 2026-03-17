Раскрыто предупреждение Трампу от разведки США перед атакой на Иран

Reuters: Разведка предупреждала Трампа об ответных ударах Ирана по союзникам США

Американская разведка предупреждала президента США Дональда Трампа о возможных ответных ударах Ирана по союзникам Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Президента Дональда Трампа предупредили, что нападение на Иран может спровоцировать ответные меры против союзников США в Персидском заливе, несмотря на его заявления в понедельник о том, что реакция Тегерана стала неожиданностью», — говорится в публикации.

По словам собеседника агентства, в разведывательных отчетах не говорилось, что ответные удары Ирана по странам Персидского залива гарантированы, однако они «входили в список возможных исходов».

Ранее газета Financial Times сообщила, что ответные удары Ирана по целям на Ближнем Востоке удивили официальных лиц США. По данным издания, Трамп и его ближайшее окружение не осознавали возможный масштаб эскалации и диапазон ответных действий Тегерана.