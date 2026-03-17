Раскрыты подробности о личности сообщницы расправившегося с москвичкой футболиста

Сообщница Секача Никольская выросла в Европе

Подробности о личности сообщницы расправившегося с москвичкой футболиста Даниила Секача узнал Пятый канал. По его данным, Софья Никольская является полной противоположностью страдающего лудоманией любителя рэпа Секача.

Выяснилось, что девушка воспитывалась в обеспеченной семье и росла в Европе. Она жила и училась в Швейцарии, после чего переехала в Россию.

Сообщница Секача свободно владеет разговорным английским и немецким языками, а также обучалась ювелирному делу.

Мошенники заприметили ее в чате инди-игры «Sky: Дети света», где она последние месяцы общалась с украинцами.

Ранее сообщалось, что злоумышленники запугали Секача. В результате он расправился с московской предпринимательницей, запер ее 16-летнюю дочь в квартире с телом, где мошенники заставили девочку совершать действия сексуального характера и снимать все на видео.