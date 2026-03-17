Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Раскрыта стартовая точка на пути российского футболиста к расправе над москвичкой

Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Раскрыта стартовая точка на пути 20-летнего футболиста Дениса Секача к расправе над москвичкой. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, молодой человек болел лудоманией и состоял в тематических чатах в мессенджере Telegram. Он проигнорировал запрет FIFA делать ставки профессиональным игрокам и делал ставки на различные матчи. Отмечается, что ставить через специальные приложения он не мог, потому что его аккаунт сразу бы заблокировали. Именно там его и могли заметить украинские аферисты.

Кроме того, похожим способом мошенники могли завербовать его сообщницу. С девушкой это произошло в чате инди-игры «Sky: Дети света». Последние пару месяцев девушка сидела там и переписывалась с украинцами.

Как сообщает Shot, более месяца назад спортсмену позвонили неизвестные под видом сотрудников правоохранительных органов. Они заявили, что Секач должен стать участником в некоторых мероприятиях, иначе он станет фигурантом уголовного дела. Злоумышленники запугали футболиста. В результате он расправился в Москве с предпринимательницей, запер ее 16-летнюю дочь в квартире с ее телом, где мошенники заставили девочку совершать действия сексуального характера и снимать все на видео.

Ранее сообщалось, что сообщница 20-летнего футболиста Даниила Секача, признавшегося в расправе над предпринимательницей в Москве, оказалась девушкой из обеспеченной семьи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok