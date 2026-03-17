Россия нарастила поставки пшеницы в одну страну до максимума

РИА Новости: Экспорт российской пшеницы в Южную Корею достиг 48,7 тысячи тонн

По итогам февраля суммарные объемы экспорта российской пшеницы в Южную Корею достигли 12-месячного максимума и составили 48,7 тысячи тонн. О заметном наращивании поставок отечественной ключевой агрокультуры в азиатскую страну сообщает РИА Новости со ссылкой на данные местной Статистической службы.

В месячном выражении показатель вырос на 15 процентов. В целом стоимость экспорта российской пшеницы в Южную Корею в февраля составила 12,3 миллиона долларов.

Подобная динамика позволила России войти в тройку крупнейших поставщиков этой агрокультуры в азиатскую страну. Выше в рейтинге оказались только США и Австралия. Поставщики из первой страны отправили в Южную Корею 135,6 тысячи тонн пшеницы, а из второй — 74,6 тысячи. В топ-5 также вошли Канада с результатом в 44,6 тысячи тонн и Турция (969,4 тонны).

Россия не первый месяц наращивает поставки пшеницы в Южную Корею. Так, в январе стоимость экспорта в этом направлении увеличилась в 1,7 раза год к году и достигла 10,7 миллиона долларов.