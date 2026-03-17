Россиян предупредили об обострении ряда хронических заболеваний весной

Врач Крючков: Аутоиммунные, психиатрические заболевания могут обостряться весной

Аутоиммунные и психиатрические заболевания могут обостряться весной, рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. Своим предупреждением врач поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Хронические заболевания характеризуются рецидивирующим течением: есть периоды обострений, есть периоды нормализации или снижения выраженной симптоматики — ремиссии. Таких заболеваний очень много. Речь идет о заболеваниях сердечно-сосудистой системы, аутоиммунных заболеваниях и прочих. За счет особенностей работы иммунной системы в разные сезоны года и внешних факторов среды, тоже связанных с сезонностью, фактически целый ряд хронических заболеваний действительно могут обостряться в осенние и весенние периоды», — рассказал Крючков.

Если говорить конкретно о заболеваниях, то в первую очередь это аутоиммунные заболевания, это психиатрические заболевания, это заболевание сердечно-сосудистой системы, это заболевания вегетативной нервной системы. В общем, целый ряд заболеваний действительно имеет тенденцию к обострению весной Николай Крючков иммунолог, кандидат медицинских наук

Врач объяснил, что для большинства заболеваний правильно подобранная терапия из лекарственных препаратов при необходимости, питания, а также нормализации режима способна сделать обострения слабо выраженными или вообще их нивелировать.

«Собственно, в этом цель лечения большинства хронических заболеваний. Поэтому, когда у человека правильно подобрана терапия, то у него фактически даже в сезон обострений быть не должно. Они могут быть, но их частота и интенсивность должны снижаться относительно того, что было до лечения. Но если человек не получает соответствующее лечение, значит, он наиболее подвержен этим колебаниям и, соответственно, может действительно получить обострение», — заключил Крючков.

Ранее психолог Наталья Резикова рассказала, что лечение весеннего обострения, как правило, сводится к профилактике его возникновения и уменьшению негативного влияния сезонных факторов на организм.

Специалист указала, что весеннее обострение — это не самостоятельное заболевание, а скорее, симптом других ментальных или физических проблем. Чаще всего при нем у человека появляются апатия, сонливость, лень, головная боль, тревога, изменения настроения и аппетита, навязчивые мысли и болевые ощущения в теле. У людей с диагностированными психическими расстройствами могут добавиться бредовые идеи, агрессивность и психомоторное возбуждение.

