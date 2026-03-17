06:29, 17 марта 2026Россия

Россиянам напомнили о наказании за мат

Юрист Макаров: За мат в общественном месте грозит до 15 суток ареста
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Ramil Sitdikov / Reuters

За использование матерных слов россиянам может грозить наказание вплоть до 15 суток ареста. Об этом в интервью РИА Новости напомнил член Ассоциации юристов России (АЮР) Дмитрий Макаров.

«Нецензурная брань на улице влечет за собой административную ответственность по статье 20.1 КоАП РФ "мелкое хулиганство". За такими действиями последует административный штраф от 500 до 1 тысячи рублей или административный арест на срок до 15 суток», — сообщил он.

Юрист подчеркнул, что за мат в адрес конкретного человека грозит штраф до 5 тысяч рублей по статье 5.61 КоАП РФ «оскорбление». Для должностных и юридических лиц наказание по этой статье составляет до 50 тысяч и до 200 тысяч рублей соответственно.

Ранее в российских школах предложили ввести уроки по изящной словесности, которые могли бы отучить подростков от мата. «С детьми надо говорить о том, насколько мат разрушителен, вреден и для самого ребенка, и для окружающих», — считает заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб.

    Последние новости

    Орбан предупредил о подготовке Европы к войне с Россией. Где премьер Венгрии увидел будущие поля сражений?

    Россиянам рассказали о весенних посадках

    Школьники взорвались на дне рождения одноклассника

    Женщинам подсказали необычную технику орального секса

    Россия лишится еще одного китайского автомобиля

    Россиянам напомнили о наказании за мат

    Израиль вновь начал бить по двум столицам

    Появление в ВСУ одной категории военных вызвало возмущение

    Парень решил подбодрить голодных птиц и незамедлительно пожалел об этом

    Жители российского региона сообщили о десятке взрывов

    Все новости
