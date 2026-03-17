Россиянам напомнили о наказании за мат

Юрист Макаров: За мат в общественном месте грозит до 15 суток ареста

За использование матерных слов россиянам может грозить наказание вплоть до 15 суток ареста. Об этом в интервью РИА Новости напомнил член Ассоциации юристов России (АЮР) Дмитрий Макаров.

«Нецензурная брань на улице влечет за собой административную ответственность по статье 20.1 КоАП РФ "мелкое хулиганство". За такими действиями последует административный штраф от 500 до 1 тысячи рублей или административный арест на срок до 15 суток», — сообщил он.

Юрист подчеркнул, что за мат в адрес конкретного человека грозит штраф до 5 тысяч рублей по статье 5.61 КоАП РФ «оскорбление». Для должностных и юридических лиц наказание по этой статье составляет до 50 тысяч и до 200 тысяч рублей соответственно.

Ранее в российских школах предложили ввести уроки по изящной словесности, которые могли бы отучить подростков от мата. «С детьми надо говорить о том, насколько мат разрушителен, вреден и для самого ребенка, и для окружающих», — считает заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб.