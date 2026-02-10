Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Россия
16:18, 10 февраля 2026Россия

В российских школах захотели ввести отучающие от мата уроки

В ОП предложили ввести в российских школах уроки по изящной словесности
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

В российских школах захотели ввести уроки по изящной словесности, которые могли бы отучить подростков от мата. С предложением выступил заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб, передает ТАСС.

По его мнению, уроки должны проводить психологи или учителя русского языка и литературы. Предполагается, что на занятиях детям расскажут, как заменить ненормативную лексику красивыми словами и выражениями.

«С детьми надо говорить о том, насколько мат разрушителен, вреден и для самого ребенка, и для окружающих. Дети не должны просто зубрить грамматику, им надо с первого класса говорить о недопустимости нецензурных выражений. Надо показывать, как заменить грубые слова, развивать умение выражать свои мысли и чувства», — считает Гриб.

В ОП предложили ввести такие занятия с младших классов.

Ранее патриарх Кирилл призвал ввести штрафы для россиян за мат в общественном пространстве, приведя в пример советскую практику, когда за нецензурные выражения арестовывали на 15 суток.

