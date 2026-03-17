Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:18, 17 марта 2026

Россиянин надругался над мальчиком и скинул его в озеро

В Екатеринбурге осудили мужчину за похищение и убийство ребенка
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Екатеринбурге осудили мужчину за похищение и расправу над ребенком. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Как установил суд, в апреле 1995 года Борис Субботин вступил в преступный сговор со знакомым с целью вымогательства. Для этого он заманил первоклассника в автомобиль и отправился с ним на берег озера Свакуль рядом с Коммунистической улицей.

Там злоумышленник вышел за рамки договоренностей с соучастником, чтобы скрыть похищение ребенка, начал сжимать ему горло, а затем, воспользовавшись его беспомощным состоянием, совершил изнасилование.

После этого мужчина взял предмет, похожий на камень, и не менее двух раз ударил пострадавшего по голове. Затем он поместил несовершеннолетнего в полимерный мешок, положил туда кусок бетона и сбросил в озеро.

На следующий день Субботин с соучастником положили в почтовый ящик родителей ребенка записку с угрозами расправы над потерпевшим и требованием передачи им 50 тысяч долларов за возвращение мальчика.

Суд приговорил его к десяти годам колонии общего режима и компенсации морального вреда в размере миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что россиянин изнасиловал девятилетнюю девочку и расправился с ней.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok