Россиянин надругался над мальчиком и скинул его в озеро

В Екатеринбурге осудили мужчину за похищение и убийство ребенка

В Екатеринбурге осудили мужчину за похищение и расправу над ребенком. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Как установил суд, в апреле 1995 года Борис Субботин вступил в преступный сговор со знакомым с целью вымогательства. Для этого он заманил первоклассника в автомобиль и отправился с ним на берег озера Свакуль рядом с Коммунистической улицей.

Там злоумышленник вышел за рамки договоренностей с соучастником, чтобы скрыть похищение ребенка, начал сжимать ему горло, а затем, воспользовавшись его беспомощным состоянием, совершил изнасилование.

После этого мужчина взял предмет, похожий на камень, и не менее двух раз ударил пострадавшего по голове. Затем он поместил несовершеннолетнего в полимерный мешок, положил туда кусок бетона и сбросил в озеро.

На следующий день Субботин с соучастником положили в почтовый ящик родителей ребенка записку с угрозами расправы над потерпевшим и требованием передачи им 50 тысяч долларов за возвращение мальчика.

Суд приговорил его к десяти годам колонии общего режима и компенсации морального вреда в размере миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что россиянин изнасиловал девятилетнюю девочку и расправился с ней.