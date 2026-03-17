Россиянка потеряла 106 миллионов рублей после вскрытия сейфа

В Москве аферисты обманули девушку на 106 млн рублей

В Москве аферисты обманули девушку на 106 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

По данным агентства, в правоохранительные органы обратилась 19-летняя девушка, которая сообщила, что с ней связались неизвестные и под видом сотрудников различных организаций выманили код из смс, а после заявили, что от ее имени финансируется противоправная деятельность. Затем ее убедили о необходимости декларирования всего имущества в квартире.

Узнав о двух сейфах с деньгами и драгоценностями, мошенники убедили пострадавшую пустить квартиру их представителей, так как девушка сама не могла открыть их.

Трое злоумышленников с помощью специнструмента вскрыли сейфы, забрали деньги, ювелирные украшения и несколько дорогих часов, после чего скрылись с места происшествия. Сумма ущерба составила 106 миллионов рублей.

Сотрудники полиции установили и задержали троих мужчин и одну девушку в возрасте от 21 до 28 лет, которые подозреваются в пособничестве мошенникам. Один из задержанных причастен к вскрытию сейфа, а сообщница передала похищенное сообщникам.

Деньги успели конвертировать в криптовалюту и отправить кураторам, а еще один сообщник должен был заняться продажей украшений, но не успел, он был задержан полицейскими. Имущество на 51 миллион рублей удалось изъять и после следственных действий оно будет возвращено владельцам.

Устанавливаются соучастники задержанных и проводится работа по выявлению других эпизодов.

Ранее сообщалось, что Долина будет судиться с мошенниками, которые обманули ее. Певица требует 176 миллионов рублей.