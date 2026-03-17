«Ъ»: В российских аптеках возникли перебои с поставками «Зифлукорта»

Российские аптеки столкнулись с нехваткой жизненно необходимого препарата для пациентов с дисфункцией надпочечников «Зифлукорта». Об этом со ссылкой на принимающих препарат пациентов и представителей рынка сообщает «Коммерсантъ».

В марте лекарство оказалось недоступно в большинстве крупнейших аптек в стране. Последняя партия была выведена в сети в начале марта — представители рынка отмечают, что из-за повышенного спроса, необходимости распределения по всей стране и обновлением данных в сетях. По данным Росздравнадзора, значительный объем скопился на аптечных складах.

По информации DSM Group, в 2025 году в России продали 97,9 тысячи упаковок «Зифлукорта», на 42,9 процента больше, чем годом ранее. Единственный доступный российским пациентам аналог — «Кортинефф», выпускаемый польской Adamed Pharma, чья популярность и доступность сильно ниже. Стоимость препаратор различается почти в десять раз — 353 рубля для «Зифлукорта» и 3,8 тысячи — для «Кортинеффа».

Источник «Ъ» связывает перебои с поставками «Зифлукорта» с процедурой установления Федеральной антимонопольной службой его предельной отпускной цены. Гендиректор «Фармзнание» Елена Ватутина отмечает, что в связи с невысокой ценой производство и поставки препарата со временем могут становиться экономически сложными.

Президент России Владимир Путин потребовал от правительства подготовить изменения в законодательство, позволяющие «Почте России» начать продавать лекарства в отделениях связи. Предполагается, что продажа лекарств позволит «Почте России» нарастить доходы и улучшить собственное финансовое положение. Власти ищут различные способы поддержать предприятие, несущее важные социальные функции, но теряющее возможности для развития из-за убытков.