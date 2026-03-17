09:15, 17 марта 2026Россия

Российские бойцы на СВО рассказали об альтернативном мессенджере

Связисты на СВО рассказали об альтернативном мессенджере — IP-телефонии
Майя Назарова

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Российские бойцы на специальной военной операции (СВО) рассказали RT об альтернативном мессенджере. Связисты пояснили, что они были готовы к отключениям Starlink и провели дополнительные коммуникации заранее.

С 2022 года они используют батальонную IP-телефонию.

Военные из 3-го армейского корпуса Южной группировки войск отметили, что телефон могут поставить практически на любую позицию. В работе применяют также защищенную радиосвязь.

До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин обсудил с участницей спецоперации использование мессенджеров на фронте.

Глава государства тогда поинтересовался, как налажена связь в зоне СВО, и что нужно сделать, чтобы она работала безупречно. Военная ответила Путину, что работа в этом направлении ведется. Однако России необходимо развивать отечественные виды связи и улучшать их. Она подчеркнула, что специальная связь в зоне военных действий организована на отлично.

