Путин обсудил с участницей СВО использование мессенджеров на фронте

Путин обсудил с участницей спецоперации использование мессенджеров на фронте

Российский президент Владимир Путин обсудил с подполковником ВКС, командиром батальона Ириной Годуновой использование мессенджеров в зоне спецоперации. Глава государства во время мероприятия по случаю Международного женского дня поинтересовался у военной, как она оценивает ситуацию в сфере связи, пишет сайт Кремля.

«Без связи не может быть эффективного управления войсками, а значит, и нужного нам результата. Вот Starlink отключили. Есть и другие вопросы, связанные с обеспечением связи, есть и то, чем противник пользуется до сих пор», — отметил Путин.

Он поинтересовался, как сейчас налажена связь в зоне СВО, и что нужно сделать, чтобы она работала безупречно. Военная ответила Путину, что работа в этом направлении ведется, оно развивается. Однако России необходимо развивать отечественные виды связи и улучшать их. Она подчеркнула, что специальная связь в зоне военных действий организована «на отлично».

Ранее сообщалось, что Владимир Путин во время встречи с представительницами разных профессий рассказал о семейных обязанностях россиянок, отметив, что сегодня на женщин возложено очень многое. Президент также пошутил, что вторая половина семьи нуждается в такой же заботе со стороны женщин, как и дети.

До этого глава государства призвал озаботиться сохранением репродуктивного здоровья бойцов специальной военной операции (СВО) на Украине. Он назвал условия, в которых военнослужащие находятся на фронте суровыми.