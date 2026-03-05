Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:28, 5 марта 2026Россия

Путин обсудил с участницей СВО использование мессенджеров на фронте

Путин обсудил с участницей спецоперации использование мессенджеров на фронте
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Российский президент Владимир Путин обсудил с подполковником ВКС, командиром батальона Ириной Годуновой использование мессенджеров в зоне спецоперации. Глава государства во время мероприятия по случаю Международного женского дня поинтересовался у военной, как она оценивает ситуацию в сфере связи, пишет сайт Кремля.

«Без связи не может быть эффективного управления войсками, а значит, и нужного нам результата. Вот Starlink отключили. Есть и другие вопросы, связанные с обеспечением связи, есть и то, чем противник пользуется до сих пор», — отметил Путин.

Он поинтересовался, как сейчас налажена связь в зоне СВО, и что нужно сделать, чтобы она работала безупречно. Военная ответила Путину, что работа в этом направлении ведется, оно развивается. Однако России необходимо развивать отечественные виды связи и улучшать их. Она подчеркнула, что специальная связь в зоне военных действий организована «на отлично».

Ранее сообщалось, что Владимир Путин во время встречи с представительницами разных профессий рассказал о семейных обязанностях россиянок, отметив, что сегодня на женщин возложено очень многое. Президент также пошутил, что вторая половина семьи нуждается в такой же заботе со стороны женщин, как и дети.

До этого глава государства призвал озаботиться сохранением репродуктивного здоровья бойцов специальной военной операции (СВО) на Украине. Он назвал условия, в которых военнослужащие находятся на фронте суровыми.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о запросе от США на участие Киева в ситуации на Ближнем Востоке

    Азербайджан принял первые меры на границе с Ираном после налета БПЛА

    Эксперты объяснили влияние возможного возвращения западных автобрендов на рынок России

    Путин обсудил с участницей СВО использование мессенджеров на фронте

    Бобер повалил дерево на машину россиянина

    Минобороны Финляндии высказалось о размещении ядерного оружия на территории страны

    Орбан ответил на угрозу Зеленского

    Бывшего первого замминистра обороны России отправили под домашний арест

    Орбан обратился с новым жестким посланием к Зеленскому

    Иран заявил об ударе по американскому авианосцу в Оманском заливе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok