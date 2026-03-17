Российские войска в Запорожье взяли ВСУ в огневой мешок

ТАСС: ВС России взяли ВСУ в огневой мешок в Орехове

Российские войска в результате наступления в Запорожье взяли в огневой мешок подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожье. Об этом со ссылкой на источники в российских силовых структурах сообщает ТАСС.

«Тактическая ситуация для группировки противника в Орехове оставляет желать лучшего. Сейчас они находятся в огневом мешке», — говорится в публикации.

Отмечается, что потери украинских подразделений, оказавшихся в мешке, стремительно растут.

Ранее стало известно о прорыве обороны ВСУ в Запорожской области. По словам военкора Дмитрия Кулько, российские войска и российские десантники совершили мощный рывок у Каховского водохранилища.