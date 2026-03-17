Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:25, 17 марта 2026Бывший СССР

Российские войска за одну атаку уничтожили два взвода ВСУ в тылу

ТАСС: ВС РФ ударами ФАБ уничтожили два взвода батальона «Шквал» ВСУ
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска ударами фугасных авиабомб (ФАБ) за одну атаку по селам в Днепропетровской и Запорожской областях уничтожили два взвода батальона «Шквал» Вооруженных сил Украины. Об этом со ссылкой на источники сообщает ТАСС.

«По двум тыловым селам противника на границе Днепропетровской и Запорожской областей несколькими ударами ФАБ уничтожены в общей сложности два взвода боевиков "Шквала"», — приводятся в публикации слова собеседника.

Отмечается, что оба подразделения находились в резерве и были расквартированы.

Ранее стало известно о прорыве обороны ВСУ в Запорожской области. По словам военкора Дмитрия Кулько, российские войска и российские десантники совершили мощный рывок у Каховского водохранилища.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Устроившие теракт в «Крокусе» подали жалобы. Раскрыта реакция осужденных на приговоры

    В Казахстане приняли новую Конституцию

    В Харькове солдаты ВСУ сбежали после церемонии награждения

    Российские аптеки столкнулись с нехваткой жизненно необходимого препарата

    Бывшая библиотекарша из Москвы освоила криминальное ремесло

    Страны Персидского залива призвали Трампа «навсегда нейтрализовать» Иран

    Россиянам рассказали о схеме мошенничества с просьбами о помощи на улице

    Сексолог посоветовала женщинам простую технику для более интенсивного оргазма

    Раскрыта тактика Трампа в отношениях с мировыми лидерами

    Российские войска за одну атаку уничтожили два взвода ВСУ в тылу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok