Российские войска за одну атаку уничтожили два взвода ВСУ в тылу

ТАСС: ВС РФ ударами ФАБ уничтожили два взвода батальона «Шквал» ВСУ

Российские войска ударами фугасных авиабомб (ФАБ) за одну атаку по селам в Днепропетровской и Запорожской областях уничтожили два взвода батальона «Шквал» Вооруженных сил Украины. Об этом со ссылкой на источники сообщает ТАСС.

«По двум тыловым селам противника на границе Днепропетровской и Запорожской областей несколькими ударами ФАБ уничтожены в общей сложности два взвода боевиков "Шквала"», — приводятся в публикации слова собеседника.

Отмечается, что оба подразделения находились в резерве и были расквартированы.

Ранее стало известно о прорыве обороны ВСУ в Запорожской области. По словам военкора Дмитрия Кулько, российские войска и российские десантники совершили мощный рывок у Каховского водохранилища.