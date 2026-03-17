Российский игрок назвал заставивший американцев усомниться в его национальности поступок

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
14:30, 17 марта 2026

Футболист Пахомов не пробовал водку, за что в США его назвали не русским
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: @kirillpakhomov18

Воспитанник московского «Локомотива» Кирилл Пахомов, ныне выступающий в США, назвал поступок, который заставил американцев усомниться в его национальности. Его слова приводит Sport24.

Футболист рассказал, что отказывался от алкоголя. «Я никогда в жизни не пробовал — в том числе и водку, — и люди, слыша это, говорят: "Да нет, ты не русский. Ты фейковый русский!"» — поделился подробностями он.

Пахомов выступает во второй по силе лиге в США за «Чарлстон Бэттери» из Южной Каролины. Параллельно Пахомов развивает агентство Route 88: через него футболисты со всего мира могут попасть в Штаты.

Ранее словенский защитник петербургского «Зенита» Ванья Дркушич назвал стереотипы о русских. Футболист заявил, что до переезда в Россию получал знания о русских из американских фильмов. Там россиян показывают злодеями, мафиози и любителями водки, а по улицам якобы разгуливают медведи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok