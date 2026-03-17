Российский игрок назвал заставивший американцев усомниться в его национальности поступок

Футболист Пахомов не пробовал водку, за что в США его назвали не русским

Воспитанник московского «Локомотива» Кирилл Пахомов, ныне выступающий в США, назвал поступок, который заставил американцев усомниться в его национальности. Его слова приводит Sport24.

Футболист рассказал, что отказывался от алкоголя. «Я никогда в жизни не пробовал — в том числе и водку, — и люди, слыша это, говорят: "Да нет, ты не русский. Ты фейковый русский!"» — поделился подробностями он.

Пахомов выступает во второй по силе лиге в США за «Чарлстон Бэттери» из Южной Каролины. Параллельно Пахомов развивает агентство Route 88: через него футболисты со всего мира могут попасть в Штаты.

Ранее словенский защитник петербургского «Зенита» Ванья Дркушич назвал стереотипы о русских. Футболист заявил, что до переезда в Россию получал знания о русских из американских фильмов. Там россиян показывают злодеями, мафиози и любителями водки, а по улицам якобы разгуливают медведи.