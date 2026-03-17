Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:53, 17 марта 2026

Российский пенсионер продал иностранному государству детали военных вертолетов

Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге 71-летнего российского пенсионера приговорили к пяти годам колонии условно и штрафу в 300 тысяч рублей. Об этом со ссылкой на региональное управление ФСБ сообщает ТАСС.

По данным следствия, пенсионер Александр Цветков за деньги передал представителю иностранного государства технические изделия для военных вертолетов и самолетов. Речь о средствах пассивной защиты от ракет, пиропатронах от боевых пушек и блоках управления противотанковыми управляемыми ракетами. Все это применяется на вертолетах семейства МИ и самолета МиГ.

Отмечается, что передать военную продукцию за рубеж Цветков не успел, его взяли с поличным при получении денег на границе.

Ранее в Удмуртии сотрудники правоохранительных органов задержали пенсионера, который попытался похитить более километра проводов с ЛЭП.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok