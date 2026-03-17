Российский пенсионер продал иностранному государству детали военных вертолетов

В Петербурге пенсионер приговорен к условному сроку за продажу деталей вертолета

В Санкт-Петербурге 71-летнего российского пенсионера приговорили к пяти годам колонии условно и штрафу в 300 тысяч рублей. Об этом со ссылкой на региональное управление ФСБ сообщает ТАСС.

По данным следствия, пенсионер Александр Цветков за деньги передал представителю иностранного государства технические изделия для военных вертолетов и самолетов. Речь о средствах пассивной защиты от ракет, пиропатронах от боевых пушек и блоках управления противотанковыми управляемыми ракетами. Все это применяется на вертолетах семейства МИ и самолета МиГ.

Отмечается, что передать военную продукцию за рубеж Цветков не успел, его взяли с поличным при получении денег на границе.

Ранее в Удмуртии сотрудники правоохранительных органов задержали пенсионера, который попытался похитить более километра проводов с ЛЭП.