20:28, 25 января 2026Силовые структуры

Пенсионер попытался похитить более километра проводов с ЛЭП в Удмуртии

65-летний житель Удмуртии попытался похитить более километра проводов с ЛЭП
Екатерина Ештокина

Фото: Telegram-канал МВД по Удмуртской Республике

Сотрудники правоохранительных органов задержали пенсионера, который попытался похитить более километра проводов с ЛЭП. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Удмуртии в Telegram-канале.

Отмечается, что 65-летний житель Сюмсимского района с помощью бензопилы спилил 12 опор ЛЭП, а затем снял с них провода и изоляторы. Вместе с тем он перевез часть опор на мотобуксировщике к своему дому. В результате мужчину задержали сотрудники электрических сетей (РЭС) и полиции района.

«Следователями отделения полиции "Сюмсинское" возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.3 ст.158 УК РФ "Покушение на кражу" в отношении 65-летнего местного жителя», — рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, предполагаемый ущерб составил 250 тысяч рублей. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Пенсионеру грозит лишение свободы сроком на шесть лет.

Ранее в декабре полиция задержала сотни мигрантов после рейда по «Перекресткам». Еще 95 иностранцев были задержаны в ходе проверки распределительного центра X5 Retail Group.

