Полиция задержала сотни мигрантов после рейда по «Перекресткам»

Полиция задержала 375 мигрантов после рейда по «Перекресткам» в Петербурге

Сотрудники полиции и Росгвардии задержали сотни мигрантов после рейда по магазинам сети «Перекресток» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также проверки распределительного центра X5 Retail Group. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального главка МВД России.

«В результате выезда в 139 супермаркетов "Перекресток" полицейскими были проверены 570 граждан, из них в участки доставлены 280, в отношении нарушителей законодательства будет принято решение о привлечении к ответственности», — указано в сообщении.

Еще 95 иностранцев были задержаны в ходе проверки распределительного центра.

Проверки могут быть связаны с гибелью в одном из магазинов сети в Петербурге 24-летнего покупателя, которого охранники заподозрили в краже и задушили при задержании. Трое подозреваемых в убийстве были задержаны правоохранителями, а один из них скрылся в Узбекистане.