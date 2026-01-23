Реклама

Силовые структуры
14:47, 23 января 2026Силовые структуры

Появилась информация о сбежавшем после смертельного конфликта с россиянином в ТЦ охраннике

Сбежавший после смерти россиянина в ТЦ в Петербурге охранник улетел в Узбекистан
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Сбежавший после смертельного конфликта в торговом центре (ТЦ) «Сити Молл» в Санкт-Петербурге охранник улетел в Узбекистан. Об этом пишет «Фонтанка».

Днем 22 января 32-летний иностранец улетел из Пулково одним из рейсов Uzbekistan Airways. В это время оттуда вылетали рейсы в Самарканд и Ташкент.

По данным издания, в это время мужчина уже был добавлен в «сторожевик» на приобретение билетов, однако произошел сбой, поэтому авиакомпания с опозданием уведомила ведомства о его планах покинуть Россию. Полиция узнала об отъезде участника конфликта через пять часов после вылета.

Вечером 21 января молодой человек, который неоднократно попадался на воровстве, пытался сбежать после очередной кражи. На его пути встали охранники и между мужчинами возник конфликт, а затем и драка. В ходе потасовки посетитель распылил газовый баллончик в сторону оппонентов, а те уложили его лицом в пол. В этот момент подозреваемый в воровстве потерял сознание. Его госпитализировали в тяжелом состоянии, но спасти не смогли.

После случившегося троих мужчин задержали, а четвертый скрылся. Следователи возбудили уголовное дело, а потом переквалифицировали его по более тяжкой статье УК РФ.

