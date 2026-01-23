Реклама

13:02, 23 января 2026Силовые структуры

Дело насмерть придавивших россиянина охранников квалифицировали по тяжкой статье УК

В Петербурге следователи переквалифицировали на убийство дело о смерти в ТЦ
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге следователи переквалифицировали дело, возбужденное после смертельного конфликта молодого человека с охраной торгового центра (ТЦ) «Сити Молл». Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Изначально дело возбудили по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), однако сейчас статью ужесточили.

Судебно-медицинское исследование показало, что смерть потерпевшего наступила в результате механической асфиксии. На этом фоне действия подозреваемых квалифицированы по статье 105 УК РФ («Убийство»). Сейчас решается вопрос об избрании задержанным охранникам меры пресечения.

Вечером 21 января в ТЦ «Сити Молл» между посетителем и охранником случился конфликт, после чего молодому человеку ему стало плохо. Пострадавший был доставлен в больницу, но врачи не смогли его спасти. Конфликт попал на видео.

