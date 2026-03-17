Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:03, 17 марта 2026Россия

Российский рядовой несколько часов вел разведку в тылу ВСУ и остался незамеченным

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Рядовой Алексей Кадочников несколько часов вел разведку в тылу Вооруженных сил Украины (ВСУ) и остался незамеченным. Его историю публикует ТАСС.

По данным министерства обороны, российскому бойцу удалось преодолеть открытый участок местности под обстрелами, используя рельеф и маскировку, и незаметно пробраться в тыл противника. Там он занял позицию на обратном скате высоты, оборудовав и замаскировав импровизированный наблюдательный пункт, откуда несколько часов вел скрытое наблюдение.

Военнослужащий передавал сослуживцам все данные о перемещениях противника и координаты его огневых точек, в результате чего удалось скорректировать действия подразделения и создать условия для успешного штурма и захвата опорного пункта противника, пояснили в оборонном ведомстве.

Ранее другой российский боец рассказал, как во время боевых действий в районе населенного пункта Старомайорское группа военнослужащих вызывала огонь ВСУ на себя в бою за шесть километров территории лесополосы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok