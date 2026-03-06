Реклама

Россия
12:42, 6 марта 2026Россия

Боец СВО рассказал о 50-минутной перестрелке с ВСУ в бою за шесть километров территории

RT: Группа российских бойцов вызывала огонь ВСУ на себя в бою за 6 км территории
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Во время боевых действий в районе населенного пункта Старомайорский в зоне проведения специальной военной операции (СВО) группа военнослужащих отряда «Шторм» 336-го полка 120-й дивизии морской пехоты вызывала огонь Вооруженных сил Украины (ВСУ) на себя в бою за шесть километров территории лесополосы. Подробности боя раскрыл военный с позывным Веган в беседе с RT.

«Нужно было забрать большую лесополосу — около шести километров территории, и зайти с двух сторон. Наша группа из 10 человек должна была преодолеть поле и зайти в тыл врага», — вспомнил о поставленной задаче Веган.

По его словам, небольшой участок открытой местности простреливался ВСУ и был заминирован.

«Инженеры до нас прошли — что-то разминировали, что-то нет. Наша группа должна была заходить с фланга, взять огонь на себя, чтобы наша вторая группа могла беспрепятственно зайти и зачистить опорный пункт. Мы заходили двойками, перебежками: один бежит, другой прикрывает. Я бежал с сослуживцем с позывным Кама. По нам отрабатывал пулемет», — рассказал собеседник издания.

Боец СВО также рассказал о 50-минутной перестрелке с ВСУ в бою за эти шесть километров территории.

«В 50 метрах от меня находился второй опорный пункт ВСУ. Я с ними перестреливался минут 40-50. Ребята, которые заходили после нас, столкнулись с FPV-дронами. Тогда это был первый такой опыт. Закончилось тем, что мы отвлекли противника, и вторая группа, которая шла по лесополосе, забрала опорный пункт», — отметил Веган.

После продолжительного боя военнослужащий заметил, что его сослуживец серьезно ранен. «Я выходил крайний. И когда уже преодолел открытый участок местности, увидел, что боевого товарища несут на носилках раненого. И мы вчетвером его вытащили», — сказал он.

Ранее боец с позывным Веган рассказал, как четыре часа пролежал в открытом поле под обстрелами ВСУ и выжил. «Прятался, травинками прикрывался», — вспоминал он.

