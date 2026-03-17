12:28, 17 марта 2026

Самая красивая девушка России рассказала о сотрудничестве с Филиппом Киркоровым

Юлия Юткина
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Победительница конкурса красоты «Мисс БРИКС» и обладательница титула «Мисс Россия — 2024» Валентина Алексеева рассказала о сотрудничестве с певцом Филиппом Киркоровым. Ее слова передает «Лента.ру».

Киркоров был членом жюри нового международного конкурса красоты «Мисс БРИКС — 2026». После финала он отметил красоту Алексеевой и предложил ей сняться в его клипе. «Я не знаю, из какого она города… Чебоксары? Придется ехать за ней в Чебоксары и делать ей предложение… творческое. Думаю, она не откажется», — заявил он.

Журналист «Ленты.ру» решил узнать подробнее об участии девушке в проекте певца, однако она отказалась раскрывать детали. «Скажу одно: все увидите в будущем, и это будет красиво!» — ответила Алексеева.

Ранее Валентина Алексеева поделилась подробностями своей личной жизни. «У меня никогда не было отношений. Сейчас я тоже в них не состою, мое сердце свободно», — призналась она.

