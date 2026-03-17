Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеНовинкиТест-драйвРемонтНа дорогахАвторынокЗаконы
19:35, 17 марта 2026

Самыми популярными моделями Jetour в России начали управлять дистанционно

Марина Аверкина

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Самыми популярными кроссоверами Jetour в России начали управлять дистанционно — с помощью мобильного приложения. Китайский производитель внедрил телематические системы для трех моделей — Dashing, T2 и X70+, пишут «Известия».

Для Jetour Dashing и X70+ предусмотрен стандартный телематический пакет. Через приложение водитель может удаленно отслеживать техническое состояние автомобиля и активировать ряд систем. Программа отображает точное местоположение машины на карте и прокладывает маршрут к ней. Также автовладелец может видеть уровень топлива в баке, процент заряда аккумуляторной батареи, показатели давления в шинах и другие данные. Есть возможность дистанционного контроля блокировки дверей, стекол и люка в крыше. С телефона можно дать команду на пуск силового агрегата, подогрев рулевого колеса и кресел, а также настроить климат-контроль для нагрева или охлаждения салона.

Материалы по теме:
Штраф за проезд на красный свет в 2026 году: сумма, как оспорить нарушение
Штраф за проезд на красный свет в 2026 году:сумма, как оспорить нарушение
21 января 2026
Штрафы за парковку в 2026 году: размер, за что выписывают и как оспорить
Штрафы за парковку в 2026 году:размер, за что выписывают и как оспорить
19 января 2026

Покупателям модели Jetour T2 доступна продвинутая версия телематического комплекса, дополненная мультимедийными опциями. Помимо вышеперечисленных функций, расширенный пакет открывает доступ к сервисам VK для воспроизведения видео- и аудиоконтента. Мультимедийное устройство автомобиля получает выход в глобальную сеть, поддерживает навигационные сервисы, а также позволяет использовать соцсети и приложения.

Комплектация телематическим оборудованием происходит непосредственно на заводе-изготовителе. В устройство встроена сим-карта, работающая в сетях оператора МТС. Объем бесплатно предоставляемого интернет-трафика варьируется в зависимости от конкретной модификации кроссовера. Сервисы доступны на машинах 2026 модельного года.

Ранее россиянам назвали месяцы самых выгодных предложений для покупки машины. К слову, сейчас один из таких периодов из-за накопившихся у дилеров запасов и относительно невысоких продаж в начале года, отметил эксперт Александр Корнев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Враг у ворот». Кубу охватили беспорядки. Чего добивается Трамп и может ли он начать новую военную операцию?

    Появились подробности о ставшем жертвой собственной матери мальчике в Ногинске

    Троевластие на Украине раскрыли

    Мексика выразила готовность принять матчи сборной Ирана на чемпионате мира по футболу

    Мужчина поехал с женой в Индию на День всех влюбленных и оказался на операционном столе

    Трамп припомнил НАТО помощь с Украиной после отказа в просьбе по Ирану

    Еще в одном населенном пункте Новосибирской области ввели карантин по опасному заболеванию

    Сергей Зверев с голым торсом и связанными руками анонсировал съемки в клипе

    Опасность БПЛА объявили на первой в России федеральной территории

    Появилось видео с места происшествия с изрезанным матерью 12-летним школьником

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok