Самыми популярными моделями Jetour в России начали управлять дистанционно

Кроссоверы Jetour Dashing, T2 и X70+ получили управление с телефона в России

Самыми популярными кроссоверами Jetour в России начали управлять дистанционно — с помощью мобильного приложения. Китайский производитель внедрил телематические системы для трех моделей — Dashing, T2 и X70+, пишут «Известия».

Для Jetour Dashing и X70+ предусмотрен стандартный телематический пакет. Через приложение водитель может удаленно отслеживать техническое состояние автомобиля и активировать ряд систем. Программа отображает точное местоположение машины на карте и прокладывает маршрут к ней. Также автовладелец может видеть уровень топлива в баке, процент заряда аккумуляторной батареи, показатели давления в шинах и другие данные. Есть возможность дистанционного контроля блокировки дверей, стекол и люка в крыше. С телефона можно дать команду на пуск силового агрегата, подогрев рулевого колеса и кресел, а также настроить климат-контроль для нагрева или охлаждения салона.

Покупателям модели Jetour T2 доступна продвинутая версия телематического комплекса, дополненная мультимедийными опциями. Помимо вышеперечисленных функций, расширенный пакет открывает доступ к сервисам VK для воспроизведения видео- и аудиоконтента. Мультимедийное устройство автомобиля получает выход в глобальную сеть, поддерживает навигационные сервисы, а также позволяет использовать соцсети и приложения.

Комплектация телематическим оборудованием происходит непосредственно на заводе-изготовителе. В устройство встроена сим-карта, работающая в сетях оператора МТС. Объем бесплатно предоставляемого интернет-трафика варьируется в зависимости от конкретной модификации кроссовера. Сервисы доступны на машинах 2026 модельного года.

