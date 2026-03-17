Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:26, 17 марта 2026Мир

В Швейцарии оценили предложение премьера Бельгии по России

Швейцария поддержала предложение премьера Бельгии начать переговоры с Россией
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Liu Sheng / XinHua / Global Look Press

Швейцария поддерживает предложение премьер-министра Бельгии Барта де Вевера о переговорах с Россией. Об этом сообщил официальный представитель швейцарского МИД Йонас Монтани в интервью ТАСС.

«Позиция Швейцарии известна: Швейцария поддерживает любую дипломатическую инициативу, направленную на установление справедливого и прочного мира на Украине», — сказал он.

Ранее де Вевер призвал Европейский союз (ЕС) к переговорам с Россией по украинскому урегулированию. Он подчеркнул, что Европа не может бесконечно поддерживать Киев и поставлять оружие без участия США.

Глава МИД Бельгии Максим Прево раскритиковал де Вевера за данную идею. По его словам, высказывания премьера «подрывают евросолидарность».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok