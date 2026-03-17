Доктор Мясников рассказал о вызывавшей у него смех привычке американцев и французов

Врач Мясников рассказал, что смеялся над американцами, питающимися в ресторанах

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» рассказал об особенности американцев и французов, которая вызывала у него смех. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

По словам Мясникова, он считал странной привычку иностранцев питаться в ресторанах. «Я когда-то смеялся: у французов, американцев нет кухни, просто нет комнаты — спальня, там плиточка стоит, они все питаются аут (от английского out, что в этом контексте означает «вне дома» — прим. «Ленты.ру»). [Говорили:] "Я аут". Думал: "Чего ты аут? Куда ты аут?"» — вспомнил он.

Доктор добавил, что эта особенность впоследствии добралась и до России.

