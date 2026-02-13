Отстранение украинца, россиянки без медалей и взрывной хоккей: Олимпиада, день 6

12:23, 13 февраля 2026Интернет и СМИ

Доктор Мясников вспомнил о заставившей его постоянно пить лекарства фразе коллеги из США

Мясников заявил, что стал принимать статины после рекомендации врача из США
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Врач и телеведущий Александр Мясников вспомнил в эфире программы «О самом главном» о фразе американского коллеги, заставившей его постоянно принимать статины. Выпуск, в котором доктор поделился подробностью из своей жизни, доступен на платформе «Смотрим».

Мясников рассказал, что этот случай произошел, когда ему было около 40 лет. Он уточнил, что в это время работал в США. «Я сделал себе анализ крови, и он лежал на столе. Там очень известный профессор, кардиолог пробегал. Он посмотрел — а у меня там был 8,7 общий холестерин — и говорит: "Я бы на твоем месте пил бы статины пожизненно". Повернулся и убежал», — поделился подробностями доктор.

Мясников признался, что после этой рекомендации американского кардиолога стал принимать лекарства постоянно.

Ранее доктор пожаловался на седые волосы из-за одного вопроса, который ему задают пациенты. Он уточнил, что у него часто спрашивали о том, каким должен быть питьевой режим.

