07:17, 17 марта 2026Мир

Способность США одновременно заниматься Украиной и Ираном оценили

Аналитик Агар: США сложно одновременно заниматься Украиной и войной с Ираном
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Соединенных Штатам Америки крайне тяжело одновременно заниматься и конфликтом на Украине, и войной с Ираном. Об этом в разговоре с ТАСС заявил один из ведущих турецких экспертов по вопросам безопасности Абдуллах Агар.

По его словам, несмотря на то, что у Вашингтона есть возможности для этого, ему очень сложно полноценно участвовать и в конфликте с Ираном, и заниматься урегулированием на Украине. «В войне важна концентрация сил на конкретном направлении», — пояснил эксперт.

В настоящее время «бремя войны на Украине во многом переложили на Европу», добавил аналитик. На фоне этого США посчитали, что за счет высвободившихся сил им удастся легко решить вопрос с Ираном, однако реальность показала, что Иран успешно держит мощные удары, указал Агар.

Ранее в Тегеране заявили, что действия Украины по оказанию помощи Израилю и США делают ее территорию законной целью для Ирана. Глава комиссии по национальной безопасности парламента Исламской Республики Ибрагим Азизи сообщил, что действия Киева фактически вовлекли его в конфликт.

