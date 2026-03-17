Стало известно об угрозе гибели европейской страны из-за вступления Украины в Евросоюз

Филиппо: Франции грозит окончательная гибель, если Украина вступит в ЕС

Франции грозит окончательный крах, если Украина станет государством-членом Европейского союза (ЕС). Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети Х.

Политик отреагировал на заявление премьер-министра Украины Юлии Свириденко о том, что Киев получил от Евросоюза (ЕС) условия для вступления по трем заключительным переговорным блокам. «Тем временем эти сумасброды на полной скорости пытаются втянуть Украину в ЕС, что станет для нас окончательной гибелью!» — написал он.

Филиппо также призвал Францию выйти из Евросоюза до вступления Украины.

Ранее вице-премьер-министр Украины Тарас Качка заявил, что Германия, Польша, Италия и Венгрия полагают, что Украине потребуется 20 лет для вступления в Евросоюз. По его словам, Киев не может ждать ни 20, ни даже 10 лет ради вступления в объединение.