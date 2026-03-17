18:56, 17 марта 2026Мир

Стало известно об угрозе гибели европейской страны из-за вступления Украины в Евросоюз

Филиппо: Франции грозит окончательная гибель, если Украина вступит в ЕС
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Франции грозит окончательный крах, если Украина станет государством-членом Европейского союза (ЕС). Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети Х.

Политик отреагировал на заявление премьер-министра Украины Юлии Свириденко о том, что Киев получил от Евросоюза (ЕС) условия для вступления по трем заключительным переговорным блокам. «Тем временем эти сумасброды на полной скорости пытаются втянуть Украину в ЕС, что станет для нас окончательной гибелью!» — написал он.

Филиппо также призвал Францию выйти из Евросоюза до вступления Украины.

Ранее вице-премьер-министр Украины Тарас Качка заявил, что Германия, Польша, Италия и Венгрия полагают, что Украине потребуется 20 лет для вступления в Евросоюз. По его словам, Киев не может ждать ни 20, ни даже 10 лет ради вступления в объединение.

    Последние новости

    «Враг у ворот». Кубу охватили беспорядки. Чего добивается Трамп и может ли он начать новую военную операцию?

    Трамп призвал расследовать расходование Украиной переданных Байденом денег

    Королева Камилла рассказала подруге о промытых Меган Маркл мозгах принца Гарри

    Самыми популярными моделями Jetour в России начали управлять дистанционно

    Малоизвестный китайский бренд заявил о продолжении работы в России

    Названы защищающие от рака и инфаркта привычки

    Пассажиров несколько часов держали на холоде из-за угрозы взрыва на борту самолета

    Трамп пообещал «что-то» сделать с Кубой

    Вероятность выселения Распутиной из роскошного дома оценили

    Москвичка вооружилась молотком и напала на женщину по указанию мошенников

    Все новости
