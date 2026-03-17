15:09, 17 марта 2026Мир

Сценарий войны Ирана с НАТО рассмотрели

Politico: Западные дипломаты назвали маловероятным сценарий миссии НАТО в Иране
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Полномасштабная военная миссия НАТО в Иране остается маловероятным сценарием. Об этом со ссылкой на высокопоставленных западных чиновников сообщает журнал Politico.

Как отметили источники, среди союзников по Североатлантическому альянсу нет полной солидарности и единогласия по этому вопросу, тем более что Штаты не запрашивали у НАТО помощь в операции.

«Некоторых союзников не удастся вовлечь в эту операцию», — сказал один из собеседников издания, добавив, что обязательное вступление в конфликт «не входит непосредственно в сферу ответственности НАТО».

Ранее газета The New York Times написала, что американское руководство начало военную операцию в Иране, не продумав стратегию и последствия от эскалации на Ближнем Востоке.

