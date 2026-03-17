Трамп сравнил Стармера и Черчилля

Трамп: Премьер Британии Стармер, к сожалению, не Уинстон Черчилль

Премьер Великобритании Кир Стармер, к сожалению, не Уинстон Черчилль. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.

«Видите этого мужчину? Знаете, кто это? Покойный великий Уинстон Черчилль», — подчеркнул Трамп.

По словам главы Белого дома, экс-президент США Барак Обама не хотел, чтобы бюст Черчилля находился в Белом доме.

Ранее Трамп сравнил российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского в контексте их отношения к урегулированию украинского кризиса.