Турция дала обещания по мирным переговорам по Украине

Турция гарантировала безопасность саммита по урегулированию на Украине

Турция подтвердила готовность обеспечить проведение переговоров по урегулированию конфликта на Украине на высшем уровне. Об этом сообщили РИА Новости в администрации турецкого президента.

«Турция готова обеспечить безопасность переговоров по Украине на самом высоком уровне, в этом не должно быть никаких сомнений», — заявили в Анкаре.

До этого Турция неоднократно предлагала свои посреднические услуги в урегулировании конфликта и выступала площадкой для предыдущих раундов переговоров между представителями России и Украины.

Ранее стало известно, что очередной раунд переговоров по урегулированию украинского конфликта может состояться уже в марте.