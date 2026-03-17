09:58, 17 марта 2026Мир

Турция дала обещания по мирным переговорам по Украине

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Murad Sezer / Reuters

Турция подтвердила готовность обеспечить проведение переговоров по урегулированию конфликта на Украине на высшем уровне. Об этом сообщили РИА Новости в администрации турецкого президента.

«Турция готова обеспечить безопасность переговоров по Украине на самом высоком уровне, в этом не должно быть никаких сомнений», — заявили в Анкаре.

До этого Турция неоднократно предлагала свои посреднические услуги в урегулировании конфликта и выступала площадкой для предыдущих раундов переговоров между представителями России и Украины.

Ранее стало известно, что очередной раунд переговоров по урегулированию украинского конфликта может состояться уже в марте.

