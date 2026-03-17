Турция выступила с предложением по Украине

Фидан: Турция готова принять новый раунд переговоров по Украине

Турция готова принять новый раунд переговоров по Украине. С таким предложением выступил глава турецкого МИД Хакан Фидан во время телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает РИА Новости со ссылкой на источник во внешнеполитическом ведомстве Турции.

«Министр Фидан вновь подтвердил, что Турция готова принять у себя следующий раунд переговоров между Россией и Украиной», — сказал собеседник агентства.

Ранее сенатор Совфеда Григорий Карасин заявил, что Турция могла бы стать новым местом переговоров России и Украины по урегулированию конфликта. По его словам, главным препятствием для нового раунда является позиция Киева.

9 марта президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с Дональдом Трампом обсудил ситуацию в Иране и переговоры по урегулированию конфликта на Украине.