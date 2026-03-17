17:34, 17 марта 2026

Турция выступила с предложением по Украине

Фидан: Турция готова принять новый раунд переговоров по Украине
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Umit Bektas / Reuters

Турция готова принять новый раунд переговоров по Украине. С таким предложением выступил глава турецкого МИД Хакан Фидан во время телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает РИА Новости со ссылкой на источник во внешнеполитическом ведомстве Турции.

«Министр Фидан вновь подтвердил, что Турция готова принять у себя следующий раунд переговоров между Россией и Украиной», — сказал собеседник агентства.

Ранее сенатор Совфеда Григорий Карасин заявил, что Турция могла бы стать новым местом переговоров России и Украины по урегулированию конфликта. По его словам, главным препятствием для нового раунда является позиция Киева.

9 марта президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с Дональдом Трампом обсудил ситуацию в Иране и переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

    Последние новости

    В Сибири объяснили изъятие животных у местных жителей. Тема убоя скота дошла до Кремля

    Названы неожиданные последствия устроенных США беспорядков

    Россиянам назвали причины срочной продажи квартиры

    Наследник последнего иранского шаха обрадовался гибели серого кардинала Ирана

    Нетаньяху обратился к народу Ирана

    Зимбабве захотела ввести безвизовый режим для россиян

    Стало известно о смерти трех человек на российском нефтеперерабатывающем заводе

    Украинский военнослужащий подорвал гранату у дома в Запорожье

    Глыбы льда рухнули на двух младенцев в России

    Риски начала следующей военной операции Трампом оценили

    Все новости
