В России высказались о новом раунде переговоров с Украиной

Сенатор Карасин: Турция может стать местом новых переговоров

Турция могла бы стать новым местом переговоров России и Украины по урегулированию конфликта, допустил в разговоре с «Лентой.ру» сенатор Совфеда Григорий Карасин. Главным препятствием для нового раунда он назвал позицию Киева.

«Турция уже была местом переговоров, так что почему бы ей не стать местом для проведения очередного раунда? — сказал политик. — Но главное здесь все же не место, а способность Украины вести переговоры».

По мнению Карасина, президент Украины Владимир Зеленский в последнее время заметно радикализировался, что осложняет дальнейшее ведение диалога с Киевом.

«Зеленский совершенно потерял голову, делает очень воинственные заявления, наглые. Это делает Украину недоговороспособной и затрудняет проведение переговоров как таковых. Видимо, Зеленский об этом не задумывается, больше заботясь о собственном имидже, что прискорбно», — заключил сенатор.

Ранее Турция подтвердила готовность обеспечить проведение переговоров по урегулированию конфликта на Украине на высшем уровне. До этого Турция неоднократно предлагала свои посреднические услуги в урегулировании конфликта и выступала площадкой для предыдущих раундов переговоров между представителями России и Украины.