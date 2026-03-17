Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:11, 17 марта 2026Силовые структуры

У сына задержанного российского министра нашли элитное имущество

Сын задержанного министра Филиппова владеет комплексом апартаментов в Сочи
Варвара Митина (редактор)
Евгений Филиппов

Евгений Филиппов. Фото: Сергей Кулаков / РИА Новости

Сына задержанного министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова владеет комплексом апартаментов в Сочи стоимостью 25 миллионов рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Kub Mash».

По данным канала, он также является собственником нежилого помещения площадью 889 квадратных метров в Краснодаре, долей в «апартах» на Красной Поляне, а также семью элитными апартаментами в комплексах «Атлас» и «Кристина» в Сочи и квартирой на Невской. При этом 27-летний Федор Филиппов работает в краснодарском онкодиспансере и зарабатывает около 65 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в собственности задержанного министра находится 57 объектов недвижимости на миллиард рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok