У сына задержанного российского министра нашли элитное имущество

Сын задержанного министра Филиппова владеет комплексом апартаментов в Сочи

Сына задержанного министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова владеет комплексом апартаментов в Сочи стоимостью 25 миллионов рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Kub Mash».

По данным канала, он также является собственником нежилого помещения площадью 889 квадратных метров в Краснодаре, долей в «апартах» на Красной Поляне, а также семью элитными апартаментами в комплексах «Атлас» и «Кристина» в Сочи и квартирой на Невской. При этом 27-летний Федор Филиппов работает в краснодарском онкодиспансере и зарабатывает около 65 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в собственности задержанного министра находится 57 объектов недвижимости на миллиард рублей.