Украинская певица эмоционально пожаловалась на поляков

Певица Оля Полякова пожаловалась на отношение поляков к украинцам

Украинская певица Оля Полякова пожаловалась на отношение поляков к украинцам. По ее словам, польские пограничники намеренно грубо обращаются с украинцами, которые пересекают границу Польши. Артистка рассказала об этом в своем Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Хочу вам пожаловаться, меня распирает. Я больше никогда не хочу ездить через Польшу. Поляки к нам так плохо относятся! И как они по-другому относятся к иностранцам (...). Сегодня ночью подняли, перевернули весь чемодан, искали что-то, рылись в личных вещах. Разговаривали со мной грубо так: "Фото! Документы! Покажи! Раскрой!» — возмутилась певица.

Как утверждает артистка, вместе с ней ехал иностранец, и отношение к нему у польских пограничников было доброжелательным — настолько, что они даже не стали проверять его вещи. «Его не проверяли, а он мог гранату провезти. За секунду поставили штамп и еще и говорят: Thank you very much. То есть понимаете, они только к нашим — они нас просто ненавидят», — пожаловалась Полякова.

