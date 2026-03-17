Украинская певица эмоционально пожаловалась на поляков

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
03:40, 17 марта 2026

Певица Оля Полякова пожаловалась на отношение поляков к украинцам
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexandr Gusev / Globallookpress

Украинская певица Оля Полякова пожаловалась на отношение поляков к украинцам. По ее словам, польские пограничники намеренно грубо обращаются с украинцами, которые пересекают границу Польши. Артистка рассказала об этом в своем Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Хочу вам пожаловаться, меня распирает. Я больше никогда не хочу ездить через Польшу. Поляки к нам так плохо относятся! И как они по-другому относятся к иностранцам (...). Сегодня ночью подняли, перевернули весь чемодан, искали что-то, рылись в личных вещах. Разговаривали со мной грубо так: "Фото! Документы! Покажи! Раскрой!» — возмутилась певица.

Как утверждает артистка, вместе с ней ехал иностранец, и отношение к нему у польских пограничников было доброжелательным — настолько, что они даже не стали проверять его вещи. «Его не проверяли, а он мог гранату провезти. За секунду поставили штамп и еще и говорят: Thank you very much. То есть понимаете, они только к нашим — они нас просто ненавидят», — пожаловалась Полякова.

Ранее Оля Полякова обвинила певицу и телеведущую Ольгу Бузову в плагиате. Многие подписчики поддержали артистку, однако некоторые пользователи не согласились с украинской певицей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok