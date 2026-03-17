В Европе призвали США успокоиться

14:08, 17 марта 2026

Стубб: США пора успокоиться и перейти к деэскалации конфликта с Ираном
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Toby Melville / Reuters

Президент Финляндии Александер Стубб призвал Соединенные Штаты к деэскалации на Ближнем Востоке. Такое заявление он сделал в интервью Bloomberg TV, комментируя военную операцию США и Израиля против Ирана.

«Вооруженные силы США показали свою мощь, бесспорно. Они нанесли довольно успешные удары, но сейчас пришло время: пожалуйста, успокойтесь», — сказал финский лидер. Он подчеркнул необходимость стремиться к прекращению огня и призвал стороны конфликта к диалогу.

Стубб добавил, что для достижения мирного урегулирования в регионе, вероятно, потребуется содействие международных посредников.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом предложил вывезти уран из Ирана в РФ в рамках соглашения о прекращении войны на Ближнем Востоке. Речь шла о почти 450 килограммах обогащенного до 60 процентов урана. Его в течение нескольких недель можно дообогатить и создать более десяти ядерных бомб. Россия уже хранила низкообогащенный уран Ирана в рамках ядерной сделки 2015 года и обладает техническими возможностями для приема этого материала.

Глава Белого дома отклонил предложение президента России. Позиция США заключается в необходимости обеспечения безопасности урана, заявил неназванный американский чиновник.

    Последние новости

    «Ни один регион не может чувствовать себя в безопасности». Шойгу признал масштабную угрозу от ВСУ

    Московским автомобилистам назвали оптимальное время для смены резины

    МакSим рассказала о выступлениях на улице ради еды

    Высокопоставленная макака сбросила в пруд одинокую обезьяну из японского зоопарка

    Страхование перевозок через Ормузский пролив подорожало в 20 раз

    В России расширили ОМС для онкобольных

    Российский рядовой несколько часов вел разведку в тылу ВСУ и остался незамеченным

    Россиян призвали готовиться к аномальному нашествию паразитов

    Продавец попугаев не смогла доказать связь обидных комментариев и падения ее доходов

    ЕС не смог смириться с угрозами Зеленского в адрес Орбана

    Все новости
