В Европе призвали США успокоиться

Стубб: США пора успокоиться и перейти к деэскалации конфликта с Ираном

Президент Финляндии Александер Стубб призвал Соединенные Штаты к деэскалации на Ближнем Востоке. Такое заявление он сделал в интервью Bloomberg TV, комментируя военную операцию США и Израиля против Ирана.

«Вооруженные силы США показали свою мощь, бесспорно. Они нанесли довольно успешные удары, но сейчас пришло время: пожалуйста, успокойтесь», — сказал финский лидер. Он подчеркнул необходимость стремиться к прекращению огня и призвал стороны конфликта к диалогу.

Стубб добавил, что для достижения мирного урегулирования в регионе, вероятно, потребуется содействие международных посредников.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом предложил вывезти уран из Ирана в РФ в рамках соглашения о прекращении войны на Ближнем Востоке. Речь шла о почти 450 килограммах обогащенного до 60 процентов урана. Его в течение нескольких недель можно дообогатить и создать более десяти ядерных бомб. Россия уже хранила низкообогащенный уран Ирана в рамках ядерной сделки 2015 года и обладает техническими возможностями для приема этого материала.

Глава Белого дома отклонил предложение президента России. Позиция США заключается в необходимости обеспечения безопасности урана, заявил неназванный американский чиновник.