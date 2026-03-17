Экс-глава миссии ОБСЕ Варга: «Коалиция желающих» бьет по единству ЕС

Состоящие в коалиции желающих европейские страны действуют против стратегии США по урегулированию конфликта на Украине и против интересов Европы. О целях коалиции рассказал бывший глава миссии ОБСЕ в России Дьёрдь Варга в интервью РИА Новости.

По его словам, пока США пытаются достичь мирного урегулирования, коалиция, чей состав постоянно меняется, действует в «противоположном направлении». При этом ущерб от действий Украины в отношении Венгрии и Словакии не вызывает возмущения в коалиции, что в конечном итоге бьет по интересам всего Европейского союза (ЕС).

«Единство ЕС можно укреплять только тогда, когда решения принимаются в интересах стран Евросоюза, а не в интересах государств, которые в него не входят. Евросоюз хочет оказать чрезвычайную финансовую поддержку стране, которая блокирует поставки энергоносителей в государства-члены ЕС. То есть ущерб для стран ЕС не вызывает реакции, а вот нежелание финансировать страну за пределами ЕС вызывает возмущение», — отметил он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал «уоалицию желающих» «коалицией выдающих желаемое за действительное».