Политик Мема: Зеленский понимает, что Украина не победит в конфликте

Президент Украины Владимир Зеленский понимает, что его страна не сможет одержать победу в вооруженном конфликте с Россией, но все равно продолжает затягивать боевые действия. Об этом в соцсети X заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

Он призвал украинского лидера согласиться на требования Москвы, чтобы остановить смерти своих граждан и обнищание страны. «Каждый хороший лидер ставит свой народ на первое место, но Зеленский больше не является легитимным лидером», — написал политик.

Ранее депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев предположил, что украинское руководство затягивает конфликт, так как может иметь долю от прибыли оружейных компаний западных стран.