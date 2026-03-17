Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:15, 17 марта 2026Мир

В Финляндии призвали Зеленского согласиться на требования России

Политик Мема: Зеленский понимает, что Украина не победит в конфликте
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский понимает, что его страна не сможет одержать победу в вооруженном конфликте с Россией, но все равно продолжает затягивать боевые действия. Об этом в соцсети X заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

Он призвал украинского лидера согласиться на требования Москвы, чтобы остановить смерти своих граждан и обнищание страны. «Каждый хороший лидер ставит свой народ на первое место, но Зеленский больше не является легитимным лидером», — написал политик.

Ранее депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев предположил, что украинское руководство затягивает конфликт, так как может иметь долю от прибыли оружейных компаний западных стран.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok