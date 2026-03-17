Ивлев: Киев может иметь долю от доходов ВПК Европы, поэтому затягивает конфликт

Украинские власти затягивают конфликт, поскольку, возможно, имеют долю от прибыли оружейных компаний западных стран. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

Он пояснил, что чем дольше длятся боевые действия, тем больше доходов получат предприятия военно-промышленного комплекса Германии, Британии, Франции и США.

«Ведь, хотя переговоры идут, а "Хаймарсы" летают, а французские "Скальпы" летают. И я предположу: а не в доле ли с этими предприятиями ВПК современное киевское руководство? Не в доле ли они по откатам?» — отметил Ивлев.

По его словам, по этой причине Украина будет выступать против мирного соглашения, настаивая на противостоянии «до последнего украинца».

Ранее в офисе президента Украины усомнились в скором завершении конфликта с Россией.