Депутат Милонов: Распад СССР — целиком и полностью заслуга западной демократии

Распад СССР — это целиком и полностью заслуга западной демократии, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов. Причастных к распаду Союза политик назвал в беседе с «Лентой.ру».

«Сейчас люди оценивают уже это событие в совокупности тех результатов, которые последовали. Надо не забывать, что в 1991 году огромное количество людей, всяких интеллигентов, на площадях с плакатами выступало за распад Советского Союза, несмотря на то что большинство жителей СССР на референдуме за полгода до этого высказали позицию о том, что Союз надо сохранить», — напомнил Милонов.

По словам депутата, сегодня надо осознавать, какие были факторы, которые способствовали распаду.

«Надо понимать, что больше такого повторять нельзя. Распад Советского Союза — это целиком и полностью заслуга западной демократии, которая вела свою активную работу по поиску коллаборационистов-предателей среди верхушки КПСС. [Бывший президент Грузии Эдуард] Шеварднадзе, [бывший президент СССР Михаил] Горбачев и прочие выполняли роль могильщиков страны вопреки воле людей», — заключил он.

Ранее исследование показало, что 57 процентов россиян испытывают чувство сожаления из-за распада СССР 35 лет назад. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитическим центром ВЦИОМ. При этом отмечается, что чем моложе поколение, тем меньше сожалений о невозвратимой советской эпохе.

В декабре 2025 года президент России Владимир Путин заявил, что Москва считает бессмысленным восстановление СССР и исключает возможность таких событий. Он также призвал не искать виноватых в распаде государства и выразил уверенность, что этот процесс был связан с ее политико-экономическим устройством.

