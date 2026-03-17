В Иране анонсировали скорое выступление нового верховного лидера

Замглавы МИД Ирана: Моджтаба Хаменеи скоро может выступить с посланием

Новый верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи может в скором времени выступить с посланием. Обращение нового лидера исламской республики анонсировал замглавы МИД Ирана Эсмаил Багаи в эфире телеканала NDTV.

«Я могу сказать вам, что с ним все в порядке. Вы уже слышали о его послании, и, надеюсь, очень скоро он обратится с другим посланием к общественности», — сказал он.

Замминистра подчеркнул, что народ Ирана полон решимости защищать свою страну в «навязанной США и Израилем войне».

Ранее другой замглавы иранского МИД Саид Хатибзаде ответил на вопрос о появлении верховного лидера на публике. «Когда он или его офис решат это сделать, они это сделают», — сказал он, подчеркнув, что Моджтаба Хаменеи «в порядке».